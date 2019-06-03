В Петербурге блокадникам предоставят новые льготы

Власти Санкт-Петербурга проинформировали о решении распространить государственную поддержку на всех жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, они получат бесплатный проезд в электричках, путевки в санатории и ежемесячные выплаты по 3 тыс. рублей.

«Все жители Северной столицы, которые родились или хотя бы день прожили в блокадном Ленинграде, будут получать полный комплекс социальных льгот», — заявили в администрации города.

Уточняется, что льготы вступят в силу с 1 января 2020 года. Чтобы их получить, нужно будет предоставить документы, подтверждающие пребывание в Ленинграде по время блокады.

Ранее сообщалось, что Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда.