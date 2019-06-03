Ребенок умер после падения флагштока в детском лагере

В детском лагере Башкирии на голову ребенку упал флагшток, в результате инцидента 15-летний подросток умер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 июня детском лагере в Бирском районе Башкирии. От полученных из-за падения флагштока травм мальчик скончался на месте.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что СК проверяет данные об издевательствах вожатого лагеря на Камчатке над школьниками.