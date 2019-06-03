Подробности задержания экс-главы Раменского района рассказал адвокат

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Адвокат Артем Сарбашев, который представляет интересы подозреваемого в убийстве экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, рассказал подробности его задержания. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам адвоката, Кулакова вызвали на допрос в качестве свидетеля 31 мая, а в тот же день вечером задержали. Во время допроса его подзащитному задавали много повторяющихся вопросов, в том числе ему задали прямой вопрос о том, участвовал ли он в убийстве.

«Ему стало не по себе, что в отношении него закрались подозрения. Возможно, он забеспокоился. В этот момент электронная аппаратура зарегистрировала его состояние», — сказал Сарбашев.

Он заметил, что следователь и судья назвали именно полиграф доказательством вины Кулакова, хотя у него есть алиби.

Ранее подозреваемый в убийстве любовницы экс-глава Раменского района объявил об алиби.