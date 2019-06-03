Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России

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Убивший бывшего бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина мог покинуть Россию, передает телеграм-канал Baza.

По имеющимся данным, об этом на допросе рассказали двое задержанных участников драки. Телеграм-канал приводит слова задержанных о том, что сразу после драки они купили убийце авиабилет в Армению, и тот, вероятно, успел покинуть Россию.

На данный момент эта информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве спецназовца передано в центральный аппарат СК.

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.