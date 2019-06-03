Российским студентам сократили стипендии из-за высокой успеваемости

Студентам тюменского Государственного Аграрного Университета Северного Зауралья сократили размер ежемесячных выплат на 30%. Об этом сообщает «Тюмень Онлайн».

Уменьшение студенческих стипендий связывают с увеличением на 400 человек числа первокурсников. Однако представители аграрного вуза объяснили подобные изменения повышенным уровнем успеваемости всех студентов вуза в целом.

«Существует стипендиальный фонд, который финансируется из федерального бюджета. Размер этого фонда утверждается раз в году, исходя из количества студентов. У нас в течение года успевающих студентов стало больше, и он равномерно распределяется между ними», — прокомментировал пресс-секретарь аграрного университета Северного Зауралья Андрей Михайлов.

Так из-за новых изменений размер выплат ученикам со средней успеваемостью снизился с 3800 рублей до 2700. Отличники пострадали больше всего: их стипендии уменьшились почти в два раза.

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