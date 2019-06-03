С экс-главы Клинского района потребовали взыскать 9 млрд рублей

Прокуратура потребовала взыскать с экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя 9 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной пояснил, что в сумму входит больше 1,6 тысячи объектов недвижимости.

По его словам, активы были приобретены «на непредусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе».

Куренной рассказал, что основанием для принятия данного решения послужили обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и «активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района».