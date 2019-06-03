Отловщики объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»
Компании-отловщики косаток и белух объяснили проведение школьных экскурсий в «китовую тюрьму», сообщает РИА «Новости».
Они заявили, что есть соглашение, подписанное с властями региона и учеными.
Представитель компании отметил, что экскурсии проводили для детей из находкинских детских садов в рамках соглашения о культурно-просветительской работе с населением.
Ранее зоозащитница Нина Зырянова заявила, что экскурсии проводятся для того, чтобы «косатки привыкали к людям».