Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома.
Как отмечается, сотрудники ведомства сделали мужчине сделали несколько предупреждений, а после открыли огонь.
При этом инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп покинул Белый дом.
Ранее сообщалось, что мужчина попытался покончить с собой на лужайке у Белого дома.