Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома.

Как отмечается, сотрудники ведомства сделали мужчине сделали несколько предупреждений, а после открыли огонь.

При этом инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп покинул Белый дом.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался покончить с собой на лужайке у Белого дома.