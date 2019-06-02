Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей

В башкирском Салавате отец кассира, которую подозревают в краже из банка свыше 20 млн руб., обратился в полицию с заявлением о пропаже семьи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла. 27 мая женщина с мужем и двумя детьми ушла из дома и с тех пор не выходила на связь.

Ранее житель Уфы, который провел в тюрьме 23 года за убийство жены и тещи и покушение на племянника, после освобождения убил дочь и расчленил ее тело.