У одного из 12 убитых стрелком в Вирджинии русская фамилия
CNN опубликовал список погибших в Вирджинии. У одного из них была русская фамилия, сообщает телеканал.
Как отмечается, в числе 12 убитых оказался Александр Михайлович Гусев.
Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.
Ранее сообщалось, что посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии.