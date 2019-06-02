У одного из 12 убитых стрелком в Вирджинии русская фамилия

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CNN опубликовал список погибших в Вирджинии. У одного из них была русская фамилия, сообщает телеканал.

Как отмечается, в числе 12 убитых оказался Александр Михайлович Гусев.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.

Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.

Ранее сообщалось, что посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии.