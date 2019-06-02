Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази

В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази. Об этом сообщает Dutch News.

Согласно имеющейся информации, эта акция правоохранительных органов направлена на то, чтобы жители научились отличать запах наркотика и смогли помочь обнаружить нарколабораторию.

Как отмечается, духи с таким запахом распространяются во флаконе, похожем на флакон Chanel № 5.

Ранее сообщалось, что в кладовой благотворительного фонда полиция нашла нарколабораторию и тигренка.