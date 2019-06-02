В Госдуме задумались об уголовной ответственности врачей за антинаучные советы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что врачи должны нести ответственность за необдуманные высказывания, которые приводят к неблагоприятным последствиям. Об этом он сказал в эфире «Говорит Москва».

По словам депутата, этот вопрос обсуждался в Госдуме. При этом речь идет об ответственности, вплоть до уголовной, за подобные публичные призывы и советы. Обсуждались различные варианты, некоторые предлагали блокировать такие ресурсы, но он против такого варианта.

«Просто, если люди хотят получать достоверную информацию, она должна помечаться соответствующим образом, если мы говорим о сетях (социальных. — Газета.Ru)», — сказал Куринный.

Он добавил, что посты с недостоверной информацией должны помечаться отдельно, как содержащие антинаучную информацию.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей.