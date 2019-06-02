Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова

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В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает «112 Украина».

По данным телеканала, в харьковском Дворце спорта проходит съезд недавно организованной политической партии, который пикетируют проукраински настроенные организации и партии.

«Также рядом был расположен бюст Жукова. Активисты побежали к нему, организовались и повалили его», — сообщил корреспондент «112 Украина».

Он добавил, что находившиеся рядом полицейские попытались разогнать националистов, распылив на несколько секунд газ, но вскоре отступили.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА (организация запрещена в России).

«УПА» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.