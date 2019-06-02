Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.

По его словам, на момент происшествия полицейские были не на службе, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

Глава Нацполиции добавил, что в настоящее время задержанные находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия.

«В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР», — рассказал Князев.

Ранее сообщалось, что полицейские могли выстрелить в голову 5-летнему мальчику под Киевом.