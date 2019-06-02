Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.

Диппредставительство заявило, что сотрудники молятся за здоровье получивших ранения.

Посольство также выразило соболезнования «семье погибшего выходца из Белоруссии Алексея Гусева».

Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.