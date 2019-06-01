Кто стоит за протестами против храма в Екатеринбурге, рассказал митрополит Иларион

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Митрополит Иларион полагает, что протестные акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге организованы конкретными оппозиционными силами. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его мнению, оппозиция таким образом пытается расшатать ситуацию в стране, однако церковь не заинтересована в разжигании конфликта.

Митрополит Иларион выразил уверенность в том, что между протестующими и сторонниками строительства будет найден компромисс. При этом он допустил, что оппозиция попытается устроить подобные акции и в других российских городах.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия пожаловалась на нехватку храмов.