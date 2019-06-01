Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей, передает «Ура.ру».

Он назвал безответственными и преступными слова заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.

«Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно», — заявил Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что после укуса клеща у человека не вырабатывается иммунитет к инфекциям, которые переносят насекомые.