Дело возбуждено после серии взрывов на заводе в Дзержинске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

В СК добавили, что произошедшие взрывы имеют техногенный характер.

По данным ведомства, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что почти 200 жилых домов повредил взрыв на заводе в Дзержинске.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС. По уточненным данным, пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы