Дело возбуждено после серии взрывов на заводе в Дзержинске
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.
В СК добавили, что произошедшие взрывы имеют техногенный характер.
По данным ведомства, следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия.
Ранее сообщалось, что почти 200 жилых домов повредил взрыв на заводе в Дзержинске.
1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС. По уточненным данным, пострадали 42 человека, 14 из них госпитализированы