Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

По данным агентства, в результате столкновения пострадал водитель грузового автомобиля.

Отмечается, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, после столкновения произошло возгорание автомобиля.

Уточняется, что из-за аварии ожидаются задержки пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с грузовиком в Карелии.