Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
По данным агентства, в результате столкновения пострадал водитель грузового автомобиля.
Отмечается, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, после столкновения произошло возгорание автомобиля.
Уточняется, что из-за аварии ожидаются задержки пассажирских поездов.
Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с грузовиком в Карелии.