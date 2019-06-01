«Пока живой»: российский чиновник выпил воду с червем

Замглавы города Киселевска по ЖКХ Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями после жалоб жителей, передает РИА «Новости».

По его мнению, это был не червь, а личинка комара.

Массово находить червей в воде жители района начали с 22 мая, а 31 мая принесли городским властям баночками, где плавают черви.

На встрече с жителями Шишкин выпил стакан оды «с червем».

«Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода не хлорированная. Я пока живой», – заявил Шишкин.

Он уточнил, что сейчас берутся пробы воды и вскоре будут готовы результаты.