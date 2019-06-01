Пассажиров сошедшего с путей поезда разместили на вокзале в Забайкалье

Пассажиров поезда, четыре вагона которого сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкальском крае, разместили прямо на станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

До этого стало известно, что с рельсов сошел поезд, следовавший по маршруту Новосибирск-Владивосток.

В настоящее время пассажиры находятся на станции. Им дают еду и воду, а также планируют отправить по маршруту с другими поездами. Также по данным РЖД, задержек других поездов не было.

По последним данным, после случившегося за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее сообщалось, что четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей.