Подробности убийства любовницы Раменского района рассказал источник

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Источник в правоохранительных органах рассказал подробности уголовного дела в отношении главы Раменского района Андрея Кулакова, которого подозревают в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, женщину могли выманить на свидание и задушить в безлюдном месте.

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что задержанный Кулаков не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.