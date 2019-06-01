Подробности убийства любовницы Раменского района рассказал источник
Источник в правоохранительных органах рассказал подробности уголовного дела в отношении главы Раменского района Андрея Кулакова, которого подозревают в убийстве любовницы Евгении Исаенковой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, женщину могли выманить на свидание и задушить в безлюдном месте.
«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что задержанный Кулаков не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.