Число жертв стрельбы в американской Вирджинии продолжает расти

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Глава полиции американского города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) Джим Сервера проинформировал о том, что число жертв стрельбы увеличилось до 12. Об этом сообщает WTKR News 3.

По его словам, один из пострадавших умер до того, как его довезли до больницы.

«У нас также еще четверо новых пострадавших, которым оказывают помощь в больнице», — сказал Сервера.

Он добавил, что некоторые могут самостоятельно добраться до медицинских учреждений. Уточняется, что устроивший стрельбу использовал пистолет калибра 0,45 дюйма с обоймами расширенной емкости.

Ранее сообщалось, что 11 человек расстреляли в американской Вирджинии.