Во время допроса об убийстве любовницы глава Раменского района «проводил рабочие встречи»
На страницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова в инстаграме во время допроса по делу об убийстве замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой появлялись посты с фотографиями с рабочих встреч. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отмечается, речь идет о встрече с обманутыми дольщиками и районными предпринимателями. Публикации в социальной сети были размещены, когда Кулакова задержали. Кроме того, в постах его по-прежнему называют главой Раменского района, хотя в действительности он сложил полномочия за несколько дней да этого.
Уточняется, что в настоящее время все эти публикации удалены.
Ранее сообщалось, что глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост.