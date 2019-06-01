Во время допроса об убийстве любовницы глава Раменского района «проводил рабочие встречи»

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На страницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова в инстаграме во время допроса по делу об убийстве замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой появлялись посты с фотографиями с рабочих встреч. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, речь идет о встрече с обманутыми дольщиками и районными предпринимателями. Публикации в социальной сети были размещены, когда Кулакова задержали. Кроме того, в постах его по-прежнему называют главой Раменского района, хотя в действительности он сложил полномочия за несколько дней да этого.

Уточняется, что в настоящее время все эти публикации удалены.

Ранее сообщалось, что глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост.