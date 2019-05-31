После убийства любовницы глава Раменского района подал в отставку

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Глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Подмосковья.

Как отмечается, его обязанности будет исполнять первый замруководителя муниципалитета Николай Воробьев.

Ранее сообщалось, что Кулаков был задержан по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя общественной палаты.

Задержанный не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.

Уточняется, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.