После убийства любовницы глава Раменского района подал в отставку
Глава Раменского района Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Подмосковья.
Как отмечается, его обязанности будет исполнять первый замруководителя муниципалитета Николай Воробьев.
Ранее сообщалось, что Кулаков был задержан по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя общественной палаты.
Задержанный не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.
Уточняется, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство», и в скором времени в отношении Кулакова изберут меру пресечения.