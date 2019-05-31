Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

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Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, задержанный не признал свою вину и заявил, что видел в последний раз Исаенкову 29 апреля.

Уточняется, что по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следователей, Кулаков убил женщину, «к которой испытывал личные неприязненные отношения», после чего скрылся с места преступления.

В субботу, 1 июня, в суде изберут меру пресечения в отношении Кулакова.

Ранее сообщалось, что совместное видео главы Раменского района и его любовницы слили в Сеть.