Незадолго до убийства любовница главы Раменского района развелась

Убитая любовница главы Раменского района Андрея Кулакова Евгения Исаенкова незадолго до убийства подала на развод. Об этом сообщают местные СМИ.

В этой связи есть предположение, что в деле о ее гибели присутствует личный след.

Однако, по мнению ряда знакомых убитой, именно ее деятельность стала причиной убийства.

Ранее сообщалось, что убитая любовница оказалась заместителем председателя местной общественной палаты.

Причиной ее смерти оказалось удушение.