Эксперты предупредили о росте случаев рака шейки матки в России

Специалисты предупредили, что заболеваемость раком шейки матки в России к 2030 году может увеличиться в два раза, сообщает ТАСС.

На заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации отметили, что для предотвращения этого, стоит незамедлительно включить в число обязательных прививок вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ).

«Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год количество случаев увеличится до 295 тыс., и погибнут 130 тыс. женщин», — отметил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев.

В заключении экспертного совета было рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшее десятилетие. В него собираются включить иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.

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