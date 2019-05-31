Людей захватили в заложники в Цюрихе, есть жертвы
Захват неизвестным мужчиной заложников в Цюрихе закончился тремя смертями. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на местную полицию.
По словам полицейских, 60-летний мужчина взял при помощи оружия в заложники женщин 34 и 38 лет и засел в квартире. Он угрожал убить их.
Вскоре на место оперативно приехали сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию. Три часа длились переговоры сторон и мужчина даже объявлял, что через несколько минут сдастся. Но внезапно раздались звуки выстрелов и полицейские начали штурмовать здание.
Позже выяснилось, что мужчина убил женщин и себя. Медики не смогли их спасти.
В настоящее время выясняются все детали произошедшего. Мотивы мужчины пока не раскрыты.
Geiselnahme in Zürich – drei Tote! https://t.co/rXSEpNfSH8 pic.twitter.com/e6HbF7QBqS— City Report - pnr24 (@CityReport) 31 мая 2019 г.