Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве 30 мая

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос » Михаил Леус сообщил, что в четверг, 30 мая, на метеостанции во Внуково в Москве было зафиксировано 24 мм осадков, это почти половина месячной нормы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что осадки в столице распределялись очень неравномерно, например, в Шереметьево выпало 13 мм осадков, на метеостанции ВДНХ — один мм.

«Больше всего осадков выпало во Внуково — 24 миллиметра», — отметил Леус.

Метеоролог добавил, что нормой для мая является 51 мм осадков.

Ранее сообщалось, когда ждать пик ненастья в Москве.