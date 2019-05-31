Напуганная девальвацией пенсионерка выбросила из окна более 200 тысяч рублей

В Москве представившиеся сотрудницами Пенсионного фонда женщины уговорили пенсионерку выбросить им из окна более 200 тысяч рублей, напугав ее скорой девальвацией российской валюты. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, женщине 1932 года рождения позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда России, и предупредила, что 30 мая деньги обесценятся и их нужно срочно обменять в банке. Для этого к пенсионерке направили двух курьеров, которые вызвались сходить в банк вместо нее.

Отмечается, что сначала пенсионерка отказалась передавать им сбережения, но когда ей снова позвонили и предупредили, что до закрытия банка остается 20 минут, женщина упаковала 204 тыс. руб. и скинула их «курьерам» с балкона, которые после этого скрылись.

Впоследствии женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что пенсионерка заявила в полицию из-за покупки шубы в результате психической атаки.