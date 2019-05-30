Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, сообщает ТАСС.

Капитаном оказался 64-летний гражданин из Одессы, его имя Юрий, фамилия не сообщается.

Он подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.

Прогулочное туристическое судно затонуло в Дунае после столкновения с катером. На борту находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа.

В настоящий момент известно о семи погибших. Пропавшими без вести числятся 19 человек.