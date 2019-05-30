Застрявшая на мосту кошка шесть дней смотрела на попытки пожарных снять ее и слезла сама

В английском Солтэше пожарные шесть дней пытались снять с опоры моста домашнюю кошку, сообщает «Би-би-си».

Кошка Хэтти забралась на участок Королевского моста Альберт на девятиметровой высоте, сидела там и громко мяукала.

В течение шести дней пожарные предпринимали разные попытки снять животное, а железнодорожная компания даже намеревалась закрыть эту линию, чтобы помочь в спасении кошки.

Пожарные протягивали к кошке самые длинные лестницы, пытались выманить едой, однако все их попытки закончились неудачей. В итоге наблюдавшая за этим кошка спустилась с моста сама и вернулась домой.

Хозяйка Хэтти очень удивилась, увидев ее на пороге, и отметила, что кошка успела похудеть.