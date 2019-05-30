Обладательница титула «Мама года» зарезала мужа, не пустившего ее за выпивкой

В Британии обладательница титула «Мама года» убила мужа ударом ножа в сердце мужа во время скандала на почве алкоголя, сообщает Daily Mail.

По решению суда Ньюкалса Хелену Картин Атай осудили за непредумышленное убийство.

Атай получила титул «Мама года» после того как провела кампанию по сбору 500тыс. фунтов стерлингов для своей младшей дочери Софи для лечения в США от нейробластомы. Однако врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

Инцидент произошел осенью прошлого года.

Женщина сначала отрицала отрицала свою вину и заявила о самообороне. Супруги выпивали и когда Хелена Атай попыталась выйти из дома, чтобы выпить еще, муж рассердился и ударил ее ногой и поранил ей руку. В ответ она нанесла удар супругу чуть ниже татуировки, посвященной их умершей дочери, «Софи, моя бесконечная любовь».

Раннее сообщалось, что иранский политик сознался в убийстве молодой жены.