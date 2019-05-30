Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
В центре погоды «Фобос» рассказали, когда жителям столицы в четверг, 30 мая, ожидать наиболее неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отметили в ведомстве, к Москве приблизится холодный фронт. В течение дня ожидаются ливни и грозы.
«А пик ненастья придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть», — сказали в «Фобосе».
Уточняется, что во второй половине дня 31 мая осадки прекратятся.
Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до 30°С.