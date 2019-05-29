Три человека погибли в результате пожара в Астрахани
В результате пожара в частном доме в Астрахани погибли три человека. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК России по Астраханской области.
По данным ведомства, еще один человек госпитализирован.
«После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины», — говорится в сообщении.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области.