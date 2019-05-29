Три человека погибли в результате пожара в Астрахани

В результате пожара в частном доме в Астрахани погибли три человека. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК России по Астраханской области.

По данным ведомства, еще один человек госпитализирован.

«После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух женщин и одного мужчины», — говорится в сообщении.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области.