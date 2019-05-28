Названы самые криминальные районы Москвы

Агентство городских новостей «Москва» составило список самых криминальных и безопасных районов столицы по количеству совершенных в них преступлений, самым небезопасным оказался центральный Пресненский район.

Отмечается, что в 2018 году в Пресненском районе было зарегистрировано 2846 преступлений, по сравнению с 2017-м рост их количество выросло на 11. На втором месте также расположился центральный район столицы, Басманный, с результатом 2490 преступлений (рост на 46 правонарушений), а на третьем расположилась южная окраина города, Марьино: здесь было совершено 2421 преступлений (минус 27 по сравнению с 2017-м).

Самыми безопасными районами оказались окраины Москвы: Восточный район (152 преступления), Молжаниновский (175), Внуково (217).