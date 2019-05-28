Двух французов приговорили к смерти за связи с ИГ

Суд в Ираке приговорил к смертной казне двух французов за принадлежность к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Aljazeera.

Как отмечается, одним из осужденных является 33-летний Брахим Неджара, которого обвинили в отправке боевиков в сирийское государство.

Что касается, второго осужденного, то его имя — Карам аль-Харчауя. Известно, что он в январе 2019 года вместе с группой из 12 французских граждан отправился их Сирии в Ирак, там их и задержали.

Уточняется, что в течение месяца заключенные могут обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что экс-офицера Минобороны России приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в деятельности ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.