Бородатая женщина удачно вышла замуж

Бородатая женщина, которая думала, что никогда не найдет свое счастье, вышла замуж за бородатого мужчину. Об этом сообщает The Daily Mail.

Литтл Бэр Шварц из Сиэтла и Тобиас Брадик были друзьями за год до того, как поженились. Мужчина помогал ей с переездом в Сиэттли и именно тогда понял, что влюбился. Долгое время пара тепло общалась, однако 45-летний Бардик боялся, что возлюбленная отвергнет его.

«Я думал, что она скажет спасибо, но перестань быть таким противным», — поделился Тобиас.

36-летняя Литтл Бэр страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) с 14 лет. Эта болезнь провоцирует гормональный сбой, поэтому у нее растет борода. Женщина рассказала о том, как долго боролась с последствиями болезни до того, как наконец-то приняла свою растительность. Теперь она считает бороду своей «звездной особенностью». Шварц также призналась, что ей было тяжело найти того, кто ее искренне полюбит.

Несмотря ни на что, Тобиас старается во всем поддерживать свою жену, чтобы она чувствовала себя по-настоящему счастливой и прекрасной.

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