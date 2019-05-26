СК проверяет аварийную посадку в Пулково рейса из Пекина

По факту аварийной посадки в Пулково самолета Airbus 330, следовавшего рейсом Пекин — Санкт-Петербург, проводится проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, пассажирам после аварийной посадки медицинская помощь не потребовалась.

«В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Airbus 330 экстренно сел в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. По предварительной информации, экипаж запросил экстренную посадку из-за возгорания двигателя.