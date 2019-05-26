Сокамерники избили россиянина Макеева в тюрьме в Мексике

Россиянин Алексей Макеев, который находится в мексиканской тюрьме, был избит сокамерниками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Мехико.

Представитель посольства сказал, что по информации руководства тюрьмы, Макеев сам спровоцировал сокамерников на физическое насилие.

«По состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице», — добавили в посольстве.

Причем сам Макеев записал ранее видеобращение, в котором отметил, что заключенные отбирают у него деньги, бьют, а также насилуют.

Однако, по данным посольства, противозаконных действий в отношении Макеева пока не было замечено.

Ранее сообщалось, что суд в Мексике постановил назначить Макееву, обвиняемому в предумышленном убийстве, полтора года предварительного заключения.