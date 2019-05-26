Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел. Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, пчелы, а также бабочки в стране вымирают из-за нехватки нектара.

Экологи предложили акцию «Нескошенный май», согласно которой предлагается не стричь газоны хоят бы на протяжении месяца наиболее интенсивного цветения.

По словам экологов, акр луга способен дать около килограмма нектара, которого хватит на пропитание почти 100 тысячам пчел.

Ранее сообщалось, что считавшуюся вымершей самую большую пчелу в мире нашли в Индонезии спустя 38 лет.