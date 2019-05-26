Треснувший стеклянный мост разозлил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал вандализм основной версией повреждения стеклянного моста, открытого накануне в украинской столице, и заявил, что он очень зол из-за этого. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Кличко отметил, что мост могли повредить выстрелом, и добавил, что уже обратился в правоохранительные органы.

«Сказать, что я взволнован и зол — это ничего не сказать!» — написал Кличко.

По его словам, у позитивных изменений в украинской столице есть много недоброжелателей.

«Но такие диверсии — это криминал», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что стеклянный мост в Киеве треснул спустя сутки после открытия, во время которого на нем попрыгали братья Кличко.