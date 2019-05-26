Стеклянный мост в Киеве треснул после прыжков братьев Кличко

В Киеве треснул пол открытого накануне пешеходного моста, передает УНИАН.

По данным агентства, в церемонии принимали участие мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Во время торжественного открытия они несколько раз подпрыгнули на стеклянном полу. Тогда мэр Киева заверял, что 1 кв. м. такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Представитель киевской муниципальной стражи заявил, что стекло треснуло после того, как группа неизвестных активно на нем прыгала.

Ранее сообщалось, что Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского.