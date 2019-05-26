Неизвестные бросили гранату во двор жилого дома на Украине

В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома, передает УНИАН со ссылкой на главное управление украинской нацполиции.

По данным агентства, граната взорвалась во дворе частного жилого дома, принадлежащего 42-летней женщине. Взрывом оказались повреждены окна дома и автомобиль.

По предварительным данным, во дворе взорвалась граната РГД-5, ее осколки отправлены на экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Харькове, есть погибшие.