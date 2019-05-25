Акула покусала ребенка в Тихом океане

Акула напала на мальчика у берегов французской Новой Каледонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, акула напала на ребенка, когда он плавал у лодки в океане. Она сильно покусала его, но отец вытащил мальчика из воды.

Как отмечается, акула не хотела уплывать, поэтому ее выловил лодочник, а позже обезвредили полицейские.

По последним данным, пострадавшего от акулы ребенка госпитализировали. В настоящее время мальчика ввели в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что тупорылая акула покусала американца.