10 человек пострадали при стрельбе в баре в США

В баре американского города Трентон в штате Нью-Джерси произошла стрельба. Об этом сообщает NJ.com со ссылкой на полицию.

Как отмечается, в результате стрельбы пострадали 10 человек — пятеро женщин и пятеро мужчин, все они были направлены в больницы. Кроме того, один человек получил серьезные ранения и был срочно прооперирован.

Уточняется, что пока неизвестно название бара, где произошла стрельба.

На настоящий момент полиция приступила к расследованию по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли при стрельбе в баре в Бразилии.