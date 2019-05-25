Два землетрясения за ночь произошли в Дагестане
В управлении МЧС по Дагестану проинформировали о том, что за ночь в регионе были зафиксированы два землетрясения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно представленной информации, первое землетрясение произошло в 1.34, а второе — в 2.44.
«…зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине 10 километров, магнитудой 4,4», — говорится в сообщении о первом землетрясении.
Уточняется, что второе землетрясение произошло в 3,5 км от Халимбек-аула, расположенного в Буйнакском районе. Эпицентр находился на глубине 1 км, а магнитуда составила 2,3.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки.