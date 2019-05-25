Россиянам позволили посещать Коста-Рику без виз

Граждане России смогут посетить Коста-Рику без визы с 25 мая, передает ТАСС.

Согласно межправительственному соглашению между Россией и Коста-Рикой, если у россиян есть действующие паспорта, они смогут неоднократно приезжать в Коста-Рику на срок до 90 дней.

Уточняется, что граждане Коста-Рики смогут приезжать на российскую территорию на такой же срок в течение каждых 180 дней.

Ранее в российском МИДе проинформировали о том, что россияне смогут побывать в Черногории без получения визы в течение 1,5 месяцев.