Видео с места взрыва в Лионе появилось в Сети

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Кадры с места взрыва у пекарни во французском Лионе появилось в Сети. Видео было опубликовано в твиттере.

На записи видно, что на место происшествия прибыли полицейские, скорая помощь и пожарные.

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался. В результате происшествия пострадали не менее десяти человек.

Ранее сообщалось, что взрыв в Лионе будет расследовать антитеррористическая прокуратура.